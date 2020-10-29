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الرئيس الروسي: يصعب الحكم على ما سيحدث للدولار إذا فاز بايدن

مال وأعمال

الرئيس الروسي: يصعب الحكم على ما سيحدث للدولار إذا فاز بايدن
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب توقع ما سيحدث للدولار الأمريكي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

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ووفقا للرئيس الروسي فإن القدرة على التوقع تكون أعلى في حال بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو.

كذلك أشار إلى أنه من الصعب توقع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي في ظل الديون القياسية للولايات المتحدة.

وقال بوتين في هذا الصدد: "يمكننا أن نفترض ما سيحدث إذا بقي فريق ترامب لأنه من الواضح ما فعله في السنوات الأربع الماضية".

وأضاف الرئيس الروسي، أن "التغييرات المرتبطة بالدولار، ستؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، وعلى جميع البلدان وعلينا أيضا، وروسيا تأخذ ذلك في الاعتبار، فالعملة الأمريكية ليست فقط العملة الوطنية لأكبر اقتصاد في العالم، ولكنها أيضا عملة احتياطيات عالمية".

وعن تأثير تقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية على الاقتصاد الروسي، قال بوتين: "بشكل عام وبفضل سياسة الاقتصاد الكلي السليمة نجحنا في فصل اقتصاد البلاد إلى حد ما عن تقلبات الأسعار في قاعات التداول العالمية للمواد الخام والنفط والغاز، ونجحنا في الحفاظ على استقرار عملتنا الوطنية، حيث يتخذ البنك المركزي (الروسي) إجراءات بعناية للحفاظ على استقرار الروبل".

وشدد الرئيس الروسي على أن الحكومة الروسية ستكون قادرة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد مهما كانت التقلبات المحتملة في الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"

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