بوتين: الاقتصاد الروسي سيتراجع في 2020 لكنه سينخفض بمستوى أقل مما في دول أخرى

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4%، وهو مستوى أقل مما في دول أخرى، حيث أثرت أزمة كورونا على الاقتصاد في دول العالم أجمع.

وقال بوتين، في كلمة خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو: "سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع اقتصادنا هذا العام في حدود 4%".

واعتبر أن تحفيز النشاط الاستثماري على المدى القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، خلال المنتدى، أن السلطات الروسية لن تفرض إغلاقا كاملا في البلاد، وقال: "لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، إطلاق ما يسمى إغلاق وطني، إذ عندما يتوقف الاقتصاد فإن قطاع الأعمال يتوقف تماما".

وأشار إلى أن فرض القيود سيتم بناء على توصيات الأطباء، والإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما، وعند وجود ضرورة موضوعية.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الروسية لدعم الاقتصاد الوطني، قال الرئيس الروسي إن الحكومة ستوجه في 2020 نحو 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال جائحة كورونا.

وأكد أن الحكومة الروسية تعد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغير والمتوسط في روسيا.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا، قال بوتين إن الحكومة الروسية نجحت في منع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. وأشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن معدل التضخم المستهدف، عند 4%.

بوتين: الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغت 585 مليار دولار

أشاد الرئيس الروسي بوضع روسيا المالي، وقال إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب بلغت 585 مليار دولار.

وأضاف: "لقد خففت سياسية الاقتصاد الكلي المستدامة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية من آثار الوباء (كورونا) على الاقتصاد الروسي".

وأشار إلى أن "هذا يعود بالمقام الأول إلى الوضع المستقر، إلى حد ما، في مجال سياسة الاقتصاد الكلي في السنوات الآخيرة، وقيام البنك المركزي الروسي بتحرير سعر صرف الروبل، ما سمح لنا بتخفيف تداعيات ما يحدث في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أسواق الطاقة". كذلك شدد على أن روسيا لا تعتزم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

المصدر: وكالات روسية