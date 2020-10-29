بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان الاستثمارات الإماراتية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن استثمارات الإماراتيين في الاقتصاد الروسي ستتم حمايتها بشكل جيد.

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وجاءت تصريحات الرئيس الروسي ردا على سؤال بهذا الشأن طرح خلال مشاركة بوتين اليوم الخميس في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو.

وقال بوتين: "يتطور النشاط الاستثماري (مع الإمارات) بشكل جيد ونشط ويؤثر على المزيد والمزيد من مجالات التعاون الجديدة. سنفعل كل شيء من جانبنا، أود أن أؤكد لكم ذلك، ليس فقط لضمان كفاءة الاستثمارات فقط بل لضمان موثوقية الاستثمار".

وأشار بوتين أيضا، إلى أن روسيا والإمارات قامتا بعمل جيد لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مشيدا بالعلاقات بين موسكو وأبو ظبي.

المصدر: "نوفوستي"