"مبادلة" الإماراتية تشارك في مشروع لوجستي في روسيا

اشترى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة الاسثمار الإماراتية "مبادلة" وعدد من الصنادق الشرق أوسطية مجمعا للخدمات اللوجستية في مقاطعة موسكو.

واشترى التحالف المجمع، الواقع في منطقة سولنيتشنغورسك بمقاطعة موسكو، من شركة التطوير الروسية "أورينتر". ولم يتم بعد الكشف عن قيمة الصفقة.

إلا أن شركة "أورينتر" الروسية قالت، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الصفقة هذه تعد أكبر صفقة استثمارية يشارك فيها مستثمرون أجانب في قطاع المستودعات الروسية في العام 2020.

وتبلغ مساحة المجمع اللوجستي نحو 114 ألف متر مربع، ويضم مركز توزيع متطورا، مع بنية تحتية لوجستية مناسبة، واللافت أن عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" يقوم حاليا باستئجار المجمع بناء على عقد طويل الأمد.

يشار إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تأسس في العام 2011 بهدف جذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد الروسي، ويقوم الصندوق الروسي بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، بما في ذلك من البلدان العربية، في المشاركة بالعديد من المشاريع في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"