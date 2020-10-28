"رويترز": النيجيرية إيويالا تحظى بدعم "الترويكا" كأول امرأة إفريقية تترأس منظمة التجارة

قالت مصادر إن مجموعة من سفراء منظمة التجارة اقترحت أن تتولى النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا رئاسة المنظمة ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة إفريقية تترأس المنظمة العالمية.

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هذا الاقتراح، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة كاملة من منظمة التجارة العالمية، يتوج عملية اختيار استمرت أكثر من أربعة أشهر تضمنت ضغطا مكثفا أدى إلى حصر المواجهة بين إيويالا ووزير التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي في الجولة الأخيرة.

وتم تقديم التوصية باختيار وزيرة المالية السابقة أوكونجو إيويالا من قبل ثلاثة سفراء لمنظمة التجارة العالمية، أو ما يسمى "الترويكا"، بعد التشاور مع الأعضاء في سلسلة من الاجتماعات المغلقة في جنيف كجزء من عملية معقدة ومبهمة.

ولا يزال يتعين الموافقة عليها بالإجماع في اجتماع لأعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضوا.

المصدر: رويترز