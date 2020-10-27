"موديز": روسيا قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية وسط أزمة كورونا

أكد المحلل في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إيفان وولمان، أن الحكومة الروسية قادرة على التعامل مع الانكماش في المؤشرات الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.

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وقال، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إن "تحسن الجدارة الائتمانية لروسيا في السنوات الأخيرة يجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وسيساعد ذلك الحكومة على مواجهة الانخفاضات الحادة في الأداء الاقتصادي والمالي على المدى القصير نتيجة للوباء وانخفاض أسعار النفط".

ووفقا للمحلل فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لتحمل الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة أدت إلى "بناء الاحتياطيات المالية للبلاد وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات".

وأمس كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن الفترة الزمنية، التي تكفيها الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لفترة من الزمن.

وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن أموال صندوق الرفاه الوطني ستكون كافية لتمويل نفقات الميزانية الروسية لمدة 3 سنوات في حال كان سعر برميل النفط عند 20 دولارا للبرميل.

المصدر: "نوفوستي"