المركزي الروسي يتحدث عن الموعد المتوقع لإصدار "الروبل الرقمي"

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا أن آفاق إطلاق الروبل الرقمي في المستقبل القريب واقعية للغاية، مشيرة إلى أن الإصدار التجريبي من الممكن أن يتم في نهاية العام القادم.

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وترى رئيسة البنك المركزي الروسي أن مشروع الروبل الرقمي يعد أمرا واعدا للاقتصاد الروسي.

وقالت، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، إن "هذا المشروع واعد ويتوافق مع تطور الاقتصاد الرقمي".

وأشارت نابيؤلينا إلى أن إصدار العملة الرقمية سيتم إلى جانب معروض النقد الحالي في روسيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه يدرس إصدار عملة رقمية "الروبل الرقمي".

وعن أسباب إصدار الروبل الرقمي:

- سيكون شكلا جديدا من أشكال النقد، ويمكن استخدامه في دفع الرواتب، أي سيسهل مدفوعات الأفراد والشركات.

- إصدار الروبل الرقمي سيزيد من شفافية التعاملات المالية ويقلل من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الروبل الرقمي سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية.

المصدر: "تاس"