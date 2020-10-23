الممثل الخاص للرئيس الروسي يتحدث عن آفاق الروبل الرقمي

قال دميتري بيسكوف، الممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية والتكنولوجية، إن الروبل الرقمي يمكن أن يجعل المدفوعات شفافة.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة صحفية على هامش منتدى موسكو للابتكارات المفتوحة، أنه يمكن استخدام الروبل الرقمي، لحل المشكلات الاجتماعية، على سبيل المثال، لمحاربة الفقر.

ووفقا لبيسكوف، لا يوجد شيء مستحيل تقنيا في هذه المبادرة. وقال: "سيسمح الروبل الرقمي لنا بتنفيذ أمر هام، وهو جعل المدفوعات أكثر شفافية. ويمكن استخدامه على سبيل المثال، لحل مشكلة مكافحة الفقر. هناك حاجة إلى الانتقال إلى النموذج المستهدف في مجال مساعدة الفقراء، لكي تصل المساعدة إلى من يحتاجها فعلا".

وقال: "لمعرفة من يحتاج حقا إلى المساعدة، يجب أن نعرف كيف تنفق الأسرة مصروفها. هناك عائلات تنفق فعليا 200 ألف روبل شهريا، لكنها رغم ذلك ترغب في الاستفادة من مساعدة الدولة. مراقبة كيفية الإنفاق تتطلب فرض الروبل الرقمي".

في وقت سابق، أعلن بنك روسيا المركزي، أنه يقوم بدراسة وتقييم إمكانية إصدار الروبل الرقمي. وذكر المصرف، أنه لا يوجد حتى الآن، أي قرار بهذا الخصوص، لكن يجب العمل بنشاط والاستعداد لإصدار الروبل الرقمي في الوقت المناسب عندما يصبح ضروريا للاقتصاد.

المصدر: نوفوستي