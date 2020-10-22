بوتين يتحدث عن حجم مبيعات اللقاح الروسي ضد كورونا في العالم

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تبلغ مبيعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في العالم نحو 100 مليار دولار سنويا.

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ودعا الرئيس الروسي، خلال اجتماع جرى أمس مع صناعيين ورجال أعمال روس، الشركات المنتجة للقاحات في روسيا للمشاركة بشكل أكبر في إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية المطلوبة من اللقاحات.

وقال: "قريبا سيتم تسجيل اللقاح الثالث (ضد كورونا)، وجميع اللقاحات تعمل، وتعمل بشكل فعال، والناس بحاجة إليها، بالإضافة إلى ذلك فهو عمل تجاري جيد".

وأضاف بوتين، "أنه وفقا لتقديرات الخبراء الأولية فإن حجم مبيعات اللقاح الروسي في السوق العالمية يقدر بنحو 100 مليار دولار في السنة".

وفيما يتعلق بالتصدير إلى الدول الأخرى، أشار الرئيس إلى أن روسيا مستعدة لتنظيم إنتاج اللقاح في منشآت الشركات الأجنبية، داعيا إلى اتباع المسار عند التصدير (تنظيم إنتاج اللقاح في الدول المستوردة) وليس مجرد البيع المباشر.

وأكد أن الأولوية في المرحلة الأولى هو توفير الكمية المطلوبة من اللقاح في روسيا.

في أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كورونا، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

المصدر: "تاس"