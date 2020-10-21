بوتين لا يستبعد حدوث مشاكل جديدة في الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عمليات تعافي الاقتصاد العالمي على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال غير مستقرة.

ولم يستبعد الرئيس بوتين، ظهور مشاكل جديدة في الاقتصاد العالمي بسبب الوباء.

وأضاف بوتين، في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "لا تزال عمليات تعافي الاقتصاد العالمي غير مستقرة للغاية. الوضع الوبائي صعب. ويتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا وفي العديد من البلدان الأخرى. وأعلنت بعض الدول عن ما يسمى بـ لوك داون( الإغلاق الشامل)، عندما تعلق المؤسسات والشركات أنشطتها أو تنتقل بشكل جماعي إلى التشغيل عن بعد".

وشدد بوتين، على أن الإجراءات المنسقة من جانب الدولة والبزنس والمنظمات الاجتماعية والمواطنين، تتسم بأهمية خاصة للغاية خلال وباء الفيروس التاجي.

وأكد أنه "يجب التركيز دائما على حماية حياة الناس وصحتهم، وأن هذا الأمر، يجب أن يكون في مركز اهتمام الدولة والبزنس".

وقال الرئيس بوتين أيضا، إنه يجب الحفاظ على فرص العمل والدخل المالي للمواطنين، خلال وباء كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي