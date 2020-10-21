"الخطوط الجوية الكويتية" تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من 25 أكتوبر

أعلنت الخطوط "الجوية الكويتية"، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من 25 أكتوبر الحالي.

وأفادت الشركة عبر "تويتر" بأنها ستسير اعتبارا من 25 أكتوبر رحلات إلى 3 مدن سعودية وهي الرياض وجدة والدمام.

عودة التشغيل إلى الرياض وجدة والدمام



خدمتكم تسعدنا pic.twitter.com/Qjr4IKPgAv — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) October 21, 2020

وتم وقف الرحلات الجوية بين السعودية والكويت في أوائل مارس الماضي على خلفية انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر السعودية الدولة الـ32 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة 343 ألف إصابة، بينما تحتل الكويت في هذه القائمة المركز الـ72 بـ118 ألف حالة.

المصدر: RT