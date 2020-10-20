الريال الإيراني يسجل أعلى مستوى في شهر

تعافى الريال الإيراني من مستويات قياسية منخفضة ليسجل أعلى مستوى في حوالي شهر مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا التعافي بعد أن قال البنك المركزي إنه ضخ حوالي 375 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية المنهكة.

وجرى بيع الدولار مقابل حوالي 277 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 304 آلاف و500 ريال أمس الاثنين، بحسب موقع "بونباست دوت كوم" المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي.

وقدمت صحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية على موقعها الإلكتروني سعرا للدولار عند 288 ألف ريال، بانخفاض قدره 24 ألف ريال عن اليوم السابق.

وما زالت قيمة العملة الإيرانية منخفضة حوالي 52 في المئة عن مستواها في بداية العام مع تضررها من الأضرار الاقتصادية لعقوبات أمريكية وجائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي الإيراني في موقعه على الإنترنت إنه ضخ 75 مليون دولار في سوق العملات يوم الاثنين في خامس تدخل من نوعه في أسبوع.

وبصعوده اليوم، عاد الريال الإيراني إلى مستوى تداوله في 22 سبتمبر، قبل أن يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 322 ألفا للدولار في 15 أكتوبر.

المصدر: "رويترز"