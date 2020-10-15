 
مباشر
عاجل
المكسيك.. 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسهم أمريكا تغلق على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز

مال وأعمال

أسهم أمريكا تغلق على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز
Reuters
أسهم أمريكا تغلق على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy7v

أغلقت أسهم أمريكا يوم الخميس على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على تراجع، وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.07 بالمئة إلى 28494.2 نقطة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعا 0.15 بالمئة إلى 3483 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك المجمع" 0.47 بالمئة إلى 11713.87 نقطة.

وتراجعت المؤشرات بعد زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أذكت المخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي وانحسار الآمال في مزيد من المساعدات الاقتصادية قبل الانتخابات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا