المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 4.8% في 2021

أعلن القصر الملكي المغربي أنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد 4.8 بالمئة، وأن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وجاء ذلك في بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وكان الديوان الملكي قد قال في يوليو إن من المتوقع بعد مراجعة ميزانية 2020 أن يبلغ العجز 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي خمسة بالمئة.

ونما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 بالمئة في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة "كوفيد-19".

المصدر: رويترز