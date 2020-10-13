G20 تبحث مقترحا لدعم الدول المديونة

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا، يوم الأربعاء، برئاسة السعودية لمناقشة كيفية دعم التعافي الاقتصادي العالمي بشكل سريع ومستدام.

كذلك سيناقش الاجتماع تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا والتقدم الذي تحقق في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون واقتراح تمديدها حتى عام 2021.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي.

وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل الماضي على خطة عمل مجموعة العشرين، التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما بهدف الخروج من الأزمة.

المصدر: "واس"