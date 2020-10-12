دول الساحل تدرس مشروع شركة طيران للنقل الجوي المشترك

كلفت مجموعة الدول الخمس في الساحل المحامي المالي عيسى كونتي، بدراسة المشروع المتعلق بإنشاء شركة طيران للنقل الجوي بين الدول الأعضاء، واقتراح الآلية القانونية المطلوبة.

واتخذ مجلس الوزراء والأمانة التنفيذية للدول الأعضاء وهي موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، تشاد، النيجر إجراءات انتقالية كجزء من تنفيذ التعليمات الصادرة عن قمة نواكشوط في فبراير الماضي المتعلقة بشركة الطيران المشترك بين دول المجلس.

وسيتم عرض المقترح القانوني على وزراء الطيران المدني، قبل إحالته إذا لزم الأمر إلى مؤتمر رؤساء الدول، المقرر عقده في فبراير 2021 في العاصمة التشادية نجامينا.

وأعلنت الدول الخمس في مؤتمرها لعام 2015، إنشاء شركة طيران للنقل الجوي بين الدول الأعضاء، بتمويل من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وتمت الموافقة على الشركة من الاتحاد الدولي لشركات النقل الجوي عام 2018.

المصدر: "صحراء ميديا"