بالصور.. "أوروتش رئيس" تعود لأداء مهامها شرقي المتوسط

نشرت وكالة "الأناضول"، اليوم الاثنين، صورا لسفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" بعد مغادرتها ميناء أنطاليا لتبدأ مهامها في شرق المتوسط.

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وذكرت الوكالة التركية أن السفينة غادرت الميناء صباح اليوم لتبدأ مهامها شرقي البحر الأبيض المتوسط.

غادرت سفينة التنقيب الريس عروج (Oruç Reis) ميناء أنطاليا صباح الإثنين لتبدأ مهامها شرقي المتوسط اعتبارا من 12 وحتى 22 أكتوبر / تشرين الأول الجاري

السفينة قادرة على إجراء أي نوع من الأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافيةhttps://t.co/pbH8kn2rABpic.twitter.com/wARFbi0VNj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 12, 2020

وقبل مدة رست السفينة في ميناء أنطاليا من أجل عمليات الصيانة، إثر قيامها بأنشطة مسح سيزمي شرقي المتوسط.

ومساء أمس، الأحد، أصدرت تركيا إخطارا جديدا للبحارة "نافتيكس"، حول مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" في شرق المتوسط.

يذكر أن سفينة "أوروتش رئيس" قادرة على إجراء أي نوع من الأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، وفي مقدمتها البحث عن الموارد الطبيعية في الجرف القاري.

المصدر: "الأناضول"