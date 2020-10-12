 
مباشر
عاجل
إيران تعلن تجريب لقاح ضد كورونا على القردة

بالصور.. "أوروتش رئيس" تعود لأداء مهامها شرقي المتوسط

مال وأعمال

بالصور..
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox51

نشرت وكالة "الأناضول"، اليوم الاثنين، صورا لسفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" بعد مغادرتها ميناء أنطاليا لتبدأ مهامها في شرق المتوسط.

إقرأ المزيد
اليونان تدين إعادة تركيا سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وتعتبر ذلك تهديدا مباشرا للسلام
اليونان تدين إعادة تركيا سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وتعتبر ذلك تهديدا مباشرا للسلام

وذكرت الوكالة التركية أن السفينة غادرت الميناء صباح اليوم لتبدأ مهامها شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقبل مدة رست السفينة في ميناء أنطاليا من أجل عمليات الصيانة، إثر قيامها بأنشطة مسح سيزمي شرقي المتوسط.

ومساء أمس، الأحد، أصدرت تركيا إخطارا جديدا للبحارة "نافتيكس"، حول مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" في شرق المتوسط.

يذكر أن سفينة "أوروتش رئيس" قادرة على إجراء أي نوع من الأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، وفي مقدمتها البحث عن الموارد الطبيعية في الجرف القاري.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا