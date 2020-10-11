توقعات ببلوغ إنتاج النفط الليبي 355 ألف برميل يوميا الاثنين

ذكر مصدر ليبي أن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا عند استئنافه بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه اليوم الأحد.

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وأضاف المصدر، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية الموالي لـ"الجيش الوطني الليبي".

ومطلع الشهر الحالي، نقلت "رويترز" عن مصدر في قطاع النفط الليبي أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.

المصدر: " رويترز"