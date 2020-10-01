"رويترز": ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قطاع النفط الليبي أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.

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وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، اليوم الخميس، أن حجم إنتاج النفط اليومي في ليبيا وصل إلى 270 ألف برميل، وذلك في الوقت الذي يزيد فيه البلد العضو في منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط نشاطه التصديري بعد تخفيف حصار فرضته قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وأعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي"، يوم 18 سبتمبر، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين حفتر، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، أحمد معيتيق.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.

المصدر: "رويترز" + وكالات