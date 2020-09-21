"الوطنية للنفط" في ليبيا تتوقع وصول إنتاج الخام خلال أيام إلى 260 ألف برميل يوميا

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن يصل الأسبوع القادم، إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد بعد استئناف عمل الحقول والمصافي، إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا.

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وأعلنت المؤسسة، في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، "العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة... وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة".

وأضاف البيان: "وقد بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 ساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة".

وتابعت المؤسسة: "ويتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم إلى حوالي 260 ألف برميل في اليوم".

وأعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي"، يوم 18 سبتمبر، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين قائده، خليفة حفتر، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، أحمد معيتيق.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.

المصدر: RT