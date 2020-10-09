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بسبب تصريح لأردوغان.. أمير سعودي يدعو لمقاطعة المنتجات التركية

مال وأعمال

بسبب تصريح لأردوغان.. أمير سعودي يدعو لمقاطعة المنتجات التركية
Reuters MARWA RASHAD
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دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد إلى مقاطعة شعبية في السعودية للبضائع التركية، وذلك ردا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح للرئيس التركي نقلته قناة "بي بي سي"، قال فيه إن "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر".

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه".

وكان الرئيس التركي قد وصل إلى الدوحة في 7 أكتوبر الجاري، حيث عقد مباحثات مع القيادة القطرية.

ويصب الميزان التجاري بين السعودية وتركيا في صالح أنقرة. ووفقا لبيانات موقع ITC بلغت قيمة صادرات السعودية إلى تركيا في 2019 نحو 1.993 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.084 مليار دولار.

المصدر: RT

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