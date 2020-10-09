بسبب تصريح لأردوغان.. أمير سعودي يدعو لمقاطعة المنتجات التركية

دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد إلى مقاطعة شعبية في السعودية للبضائع التركية، وذلك ردا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح للرئيس التركي نقلته قناة "بي بي سي"، قال فيه إن "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر".

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه".

❤️ ❤️لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه https://t.co/FunkVMjZan — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 9, 2020

وكان الرئيس التركي قد وصل إلى الدوحة في 7 أكتوبر الجاري، حيث عقد مباحثات مع القيادة القطرية.

ويصب الميزان التجاري بين السعودية وتركيا في صالح أنقرة. ووفقا لبيانات موقع ITC بلغت قيمة صادرات السعودية إلى تركيا في 2019 نحو 1.993 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.084 مليار دولار.

المصدر: RT