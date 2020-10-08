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سنغافورة تطلق رحلات بحرية بدون الدخول إلى أية دولة

مال وأعمال

سنغافورة تطلق رحلات بحرية بدون الدخول إلى أية دولة
Reuters
صورة أرشيبفية
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قالت شركتان تعملان في مجال السياحة البحرية  في سنغافورة، إنهما ستطلقان رحلات بحرية بدون الدخول إلى الدول الأخرى.

وسيتمكن من المشاركة في مثل هذه الرحلات المسماة بـ "الرحلة الآمنة"، فقط المقيمون بشكل دائم في سنغافورة.

وستشرف على هذه الرحلات السياحية البحرية، شركة Genting Cruise Lines وشركة Royal Caribbean International.

وتم تحديد موعد الرحلة الأولى في 6 نوفمبر. ولم يتم الإبلاغ عن مدة الرحلات البحرية.

وأوضحت السلطات، أن كل سفينة ستكون ممتلئة، بمقدار النصف فقط. بالإضافة إلى ذلك، قبل السفر، سيتعين على السياح تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد، وعلى متن السفينة سيتعين عليهم ارتداء أقنعة واقية والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

المصدر: لينتا رو

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