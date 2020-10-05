تفوق سعودي وسط أداء خليجي ضعيف وأسهم العقارات تضغط في دبي

أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الرئيسية على انخفاض يوم الاثنين، إذ ضغطت خسائر أسهم قطاع العقارات على مؤشر دبي، في حين خالفت السوق السعودية الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 1 بالمئة، حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 2.1 بالمئة، فيما تقدم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

ونقلت رويترز اليوم، عن مصدر في قطاع النفط قوله، إن المملكة صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من الخام في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلا على مستويات أغسطس، وأبقت الرياض على الإنتاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر الرئيسي لأسهم دبي 0.9 بالمئة، متأثرا بنزول سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بفعل خسارة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 بالمئة وتراجع سهم الدار العقارية واحدا بالمئة.

وفي المقابل ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي ارتفع 0.8 بالمئة بعد إبرام "آي إتش سي فود" القابضة التابعة لها صفقة بقيمة 225 مليون دولار مع مجموعة "دال" لتطوير أراض زراعية بولاية نهر النيل السودانية.

وكشف مسح يوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات عاد للنمو في سبتمبر، لكن الشركات واصلت تقليص الوظائف وسط مشكلات تتعلق بتدفق السيولة ومخاوف حيال معاودة فرض قيود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت الإمارات أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس عند 1158 بعد ارتفاع في وتيرة الإصابات اليومية على مدار الشهرين الأخيرين عزته السلطات إلى ضعف الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي قطر، أغلق المؤشر دون تغير، وخسر سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

المصدر: رويترز