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سلطنة عمان توقع اتفاقية مع شركة سويدية للتنقيب عن النفط

مال وأعمال

سلطنة عمان توقع اتفاقية مع شركة سويدية للتنقيب عن النفط
Reuters
صورة أرشيفية
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وقعت سلطنة عمان على اتفاقية مع "مها إنرجي" السويدية للتنقيب عن النفط في منطقة الامتياز رقم 70 البالغة مساحتها 639 كيلومترا مربعا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مها اينرجي" ستعمل على تقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما ستقوم الشركة السويدية بحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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