سلطنة عمان توقع اتفاقية مع شركة سويدية للتنقيب عن النفط

وقعت سلطنة عمان على اتفاقية مع "مها إنرجي" السويدية للتنقيب عن النفط في منطقة الامتياز رقم 70 البالغة مساحتها 639 كيلومترا مربعا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مها اينرجي" ستعمل على تقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما ستقوم الشركة السويدية بحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية.

التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة في منطقة الامتياز رقم 70البالغ مساحتها 639 كيلومترا مربعا مع شركة مها اينرجي السويدية التي ستعمل على تقييم المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 5, 2020

المصدر: وكالة الأنباء العمانية