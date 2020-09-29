مصر تصبح أول بلد عربي يصدر سندات خضراء

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن تعديل السعر الاسترشادي لسندات مصرية خضراء لأجل خمس سنوات إلى نحو 5.5% بدلا من 5.75%.

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وأضافت المصادر، أنه تم تعديل دفتر الأوامر إلى نحو ملياري دولار.

وبدأت في وقت سابق اليوم مصر بتسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، ويعد الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلق مصدر على عملية الإصدار قائلا، إنه من المتوقع أن يجمع الطرح ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

وأضاف أن الهدف من الإصدار هو تنويع قاعدة المستثمرين في مصر، وكذلك إطلاع الناس على التقدم الذي أحرزه البلد على صعيد الاستدامة.

وزادت إصدارات السندات الخضراء في 2020 حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار لسندات خضراء في وقت سابق من هذا العام.

وأصدر عدد من الشركات الأوروبية المقترضة أدوات دين متصلة بأهداف الاستدامة والكثير منها يفعل ذلك لأول مرة وتشمل علامات أزياء تجارية مثل شانيل وبربري.

وفي الشرق الأوسط، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني سندات خضراء هذا الشهر، ومن المتوقع طرح المزيد من الإصدارات في المنطقة في الأشهر المقبلة.

المصدر: "رويترز"