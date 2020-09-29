مصر تبدأ تسويق سندات خضراء

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أن مصر بدأت تسويق سندات خضراء لأجل 5 سنوات عند نحو 5.75%.

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ومن المتوقع أن يكون الطرح، وهو أول إصدار لسندات خضراء تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالحجم القياسي وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق أظهرت وثيقة أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وهذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السندات، ويأتي طرح السندات في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل.

والسندات الخضراء، هي اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

المصدر: "رويترز"