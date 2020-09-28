مصر تعين بنوكا بشأن إصدار سندات دولارية خضراء

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

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وسيرتب "كريدي أغريكول" و"سيتي" و"اتش أس بي سي" و"دويتشه بنك" مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.

ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

وهذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السندات، وفي وقت سابق قالت الحكومة المصرية إن إصدار السندات الخضراء يأتي في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل.

والسندات الخضراء، هي اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

المصدر: وكالات