ارتفاع كلفة خطة تعافي الاقتصاد الروسي

ذكرت "كوميرسانت" نقلا عن وثيقة حكومية أن قيمة خطة تعافي الاقتصاد الروسي، التي أقرتها الحكومة الروسية، تجاوزت التقديرات الأولية وبلغت قيمة الخطة 6.4 تريليون روبل (81 مليار دولار).

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وهذا المبلغ يعكس مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الروسية حتى نهاية العام القادم، لضمان تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وبفضل الخطة من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي العام القادم نموا بنسبة 3%، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد ومنها: رقمنة الإدارة العامة، وتقديم دعم للشركات المتضررة، والاستثمار في مشاريع الطرق.

ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، على أن ينمو بنسبة 3.3% في 2021.

وأثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021، إلى مستواه قبل الأزمة.

المصدر: وكالات