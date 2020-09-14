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وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد في 2020

مال وأعمال

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد في 2020
Sputnik
صورة تعبيرية
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حسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي للعام الحالي، بالرغم من تعرضه لأزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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ووفقا لمصدر في الوزارة فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9%، بعدما كانت توقعات سابقة تشير إلى انخفاض نسبته 4.8%.

كذلك تتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا في 2021 بنسبة 3.3% بعد تسجيله تراجعا خلال 2020.

أما فيما يتعلق بالبطالة فتتوقع الوزارة أن يكون مستواها خلال العام الجاري عند 5.7%.

كما من المتوقع أن يتراجع الدخل الحقيقي للسكان في 2020 بنسبة 3%، على أن ينمو العام القادم بنفس النسبة، وفي 2022 سينمو بنسبة 2.4%، وفي 2023 سينمو بنسبة 2.5%.

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل يتوقع أن يكون متوسط سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار في 2021 عند 71.2 روبل.

المصدر: "نوفوستي"

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