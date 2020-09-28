سوريا.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج البنزين في مصفاة بانياس

ذكرت "الوطن" أن كوادر مصفاة بانياس السورية أنهت عمليات الصيانة لوحدات إنتاج البنزين وأضاءت شعلة المصفاة الشرقية، معلنة إقلاعها بنجاح وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لانتهاء الأعمال.

وأكد مدير عام المصفاة السورية بسام سلامة، أنه يتم الآن القيام بجميع الإجراءات الفنية التي تتبع عملية الإقلاع بغية استئناف عملية إنتاج البنزين.

وتوقع المسؤول السوري، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن"، أن يبدأ الإنتاج لهذه المادة مساء اليوم أو صباح الغد، خاصة وأن الأمور تسير بأمان ووفق ما هو مخطط له.

المصدر: "الوطن"