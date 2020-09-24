الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تراجعا حادا مدفوعة بعدة عوامل أججت القلق حيال الاقتصاد بينما تتواصل جائحة فيروس كورونا دون هوادة.

وصدرت بيانات أظهرت تباطؤ أنشطة الشركات الأمريكية بعد عجز الكونغرس عن إقرار مزيد من التحفيز المالي، وتصدر الخسائر قطاع الطاقة الذي كان الأسوأ أداء هذا العام.

وانخفض مؤشرا ناسداك المجمع وستاندرد أند بورز بأكثر من اثنين في المئة، وأغلقت جميع قطاعات ستاندرد أند بورز الأحد عشر الرئيسية على تراجع.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير استثمارات الثروات الخاصة لدى غلينميد في فيلادلفيا، جيسون برايد أن "المرحلة الحالية تزداد فيها صعوبة دفع التعافي قدما أو المضي في إعادة فتح الاقتصاد"

وأضاف أن محاولة تحقيق ذلك ما زالت مستمرة "لكن التقدم أبطأ عنه في الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة الفتح"

وحسب بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 523.93 نقطة بما يعادل 1.92 في المئة إلى 26764.25 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 78.58 نقطة أو 2.37 في المئة ليسجل 3236.99 نقطة، وهبط ناسداك 330.65 نقطة أو 3.02 في المئة إلى 10632.99 نقطة.

بينما صعد سهم نايكي إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن عوضت مبيعاتها الرقمية، وخاصة في أمريكا الشمالية، أثر تراجع مبيعات المتاجر التقليدية.

المصدر: رويترز