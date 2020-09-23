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ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط و"مليتة" تناقشان إعادة عمليات الإنتاج

مال وأعمال

ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط و
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لمؤسسة الوطنية للنفط وشركة "مليتة" للنفط والغاز تناقشان الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا عقد، يوم الثلاثاء، بينها وبين شركة "مليتة" للنفط والغاز، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس.

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وجاء في بيان للمؤسسة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، جرى بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة "مليتة" (وهي شركة محاصة تقتسم فيها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية)، حسين بو سليانة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحسب البيان فقد ناقش المشاركون في الاجتماع "جملة من المواضيع والتي تركزت حول الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين، وذلك تزامنا مع الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج ببعض مواقع الشركة، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة وتجهيزات لوجستية، لضمان استقرار الإنتاج وسيره بالشكل الأمثل".

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وأكد مصطفى صنع الله عزم المؤسسة العمل "من خلال التنسيق مع شركاتها لإعادة الإنتاج تدريجيا"، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة كورونا. ووصف رئيس مجلس الإدارة عودة الإنتاج بأنها "خطوة هامة من أجل دعم الاقتصاد الليبي"، مضيفا أن المؤسسة تتوقع، خلال الأسابيع القادمة، زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج، الأمر الذي يضع عبأ كبيرا على عاملي قطاع النفط.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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