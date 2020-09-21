عقود النفط الأمريكي تنخفض بنحو 5%

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بشكل حاد حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 5%، حيث يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن مستقبل الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.38% إلى 39.31 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.89% إلى 41.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقال المحللون لدى "ANZ" في مذكرة اليوم: "لن يتحمل السوق دخول مزيد من الخام"، في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

بدوره قال إدوراد مويا، كبير محللي السوق في"أواندا" للاستشارات: "من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام، بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء".

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"