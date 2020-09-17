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وثيقة: الإمارات ضخت نفطا فوق حصتها للإنتاج

مال وأعمال

وثيقة: الإمارات ضخت نفطا فوق حصتها للإنتاج
Reuters
صورة تعبيرية
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جاء في وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الإمارات ضخت 182 ألف برميل يوميا فوق حصتها للإنتاج في أغسطس الماضي.

كذلك أظهرت الوثيقة أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" قلقة إزاء استمرار زيادة تراكم تعويض إنتاج النفط البالغ 2.38 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" في وقت لاحق اليوم اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة مدى الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر توقعات التعافي الاقتصادي.

المصدر: "رويترز"

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