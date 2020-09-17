وثيقة: الإمارات ضخت نفطا فوق حصتها للإنتاج

جاء في وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الإمارات ضخت 182 ألف برميل يوميا فوق حصتها للإنتاج في أغسطس الماضي.

كذلك أظهرت الوثيقة أن لجنة تابعة لـ"أوبك+" قلقة إزاء استمرار زيادة تراكم تعويض إنتاج النفط البالغ 2.38 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" في وقت لاحق اليوم اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة مدى الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر توقعات التعافي الاقتصادي.

المصدر: "رويترز"