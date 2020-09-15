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الكرملين يعلق على مسألة تقديم قرض ملياري لمينسك

مال وأعمال

الكرملين يعلق على مسألة تقديم قرض ملياري لمينسك
Reuters
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا قدمت قرضا لبيلاروس على أساس شروط تجارية محددة، ولم يتضمن أية شروط أخرى.

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وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألزم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشروط لقاء منح موسكو القرض لمينسك.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أي قرض له جانب تجاري بالطبع، أي أن للقرض شروطا تجارية، لذلك لا يمكن أن تكون هناك أية شروط أخرى".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الشروط التجارية تتعلق بسعر فائدة القرض.

وكان الرئيس الروسي قد صرح خلال لقائه نظيره البيلاروسي في مدينة سوتشي الروسية أمس، بأن موسكو ستمنح مينسك قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار.

وشدد على أن موسكو ستقدم القرض الجديد لمينسك في وقت عصيب تمر به بيلاروس، معربا عن أمله بأن ينعكس نبأ منح القرض بشكل إيجابي على الأسواق المالية.

المصدر: "نوفوستي"

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