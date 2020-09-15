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الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين
Reuters
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بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وزاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5% إلى 1966.47 دولار للأونصة، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أيلول.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلي 1976.90 دولار للأونصة.

وقال الخبير الاقتصادي إدوارد مير: "يبدو الذهب قويا بصفة أساسية بسبب ضعف الدولار وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأمريكية".

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: "رويترز"

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