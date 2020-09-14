الحكومة العراقية تقر موازنة 2020 وترسلها إلى مجلس النواب

أقرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وأرسلته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وصوتت الحكومة على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2020، وأحالتها الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية في تغريدة على "تويتر": "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، ويرسلها إلى مجلس النواب".

المصدر: RT