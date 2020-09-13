تركيا تلحق "القانوني" بـ"الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثانية للعمل في البحر الأسود، وذلك بعد أسابيع من إعلان أنقرة عن أكبر كشف تركي للغاز الطبيعي حتى الآن في المنطقة.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير على "تويتر" اليوم الأحد: "سفينتنا "القانوني"، التي يستمر العمل في تجهيزها، ستبدأ التنقيب في البحر الأسود".

وأضاف أن "القانوني" ستدعم سفينة التنقيب "الفاتح" التي كشفت حقل الغاز الطبيعي، الذي يبلغ مخزونه 320 مليار متر مكعب، على بعد نحو مئة ميل شمالي الساحل التركي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفينة "القانوني" ستعمل في نفس المنطقة التي تعمل فيها "الفاتح".

و"القانوني" موجودة الآن قبالة ساحل إقليم أنطاليا كما تظهر بيانات ريفينيتيف لتتبع حركة السفن.

وفي الوقت الراهن تستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة وسيساعد أي كشف في خفض العجز في حسابها الجاري.

المصدر: رويترز