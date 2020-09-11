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وزارة النقل الروسية تدرس توفير جميع وسائل النقل العام مجانا

مال وأعمال

وزارة النقل الروسية تدرس توفير جميع وسائل النقل العام مجانا
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعربت وزارة النقل الروسية عن استعدادها لأن تكون وسائل النقل مجانا في البلاد بحلول العام 2035، على أن تكون الطرق مدفوعة الثمن، بما في ذلك داخل المدن الروسية.

وجاء ذلك بحسب ما نقله موقع "إر بي كا" الاقتصادي عن استراتيجية محدثة لوزارة النقل الروسية.

ووفقا للوثيقة تقترح الوزارة تفعيل حرية النقل في وسائل النقل العام إذا تم تطبيق آلية "المستخدم يدفع" على جميع سائقي السيارات في روسيا، اعتبارا من 2025 على الطرق الإقليمية، وفي 2035 على جميع وسائل النقل.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل العام وتقليل استخدام وسائل النقل الشخصية في المدن الكبيرة.

المصدر: "نوفوستي"

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