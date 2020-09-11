الذهب ينخفض عن ذروة أسبوع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ انتعش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينيتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1938.53 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر الجاري عند 1965.94 دولار أمس الخميس.

كذلك تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1945.50 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانج المحللة لدى "ديلي فيكس" إن "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس. تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل إيجابية".

وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو الماضي. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بنسة 28% منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"