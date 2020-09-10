سلطنة عمان.. مرسوم بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.
ويضم في عضويته كلا من:
1) وزير الاقتصاد نائبا للرئيس 2) وكيل وزارة المالية 3) الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال 4) مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا.
#مرسوم_سلطاني بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد وعضوية كل من : 1 / وزير الاقتصاد نائبا للرئيس 2 / وكيل وزارة المالية 3 / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال 4 / مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا pic.twitter.com/Y1gYpZYJQi— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 10, 2020
5) الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني 6) أحمد بن محمد بن عبدالله العبري.
وتكون العضوية لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم، الذي يبدأ سريانه من تاريخ اليوم.
المصدر: RT