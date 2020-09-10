أسعار النفط مستقرة رغم مخاوف الطلب

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن انخفضت في وقت سابق إذ ما زالت آفاق الطلب تغلفها الضبابية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.1% إلى 38.01 دولار للبرميل، بعد أن زادت 3.5% أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.05% إلى 40.81 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 2.5% أمس الأربعاء.

وقال محللون إن سوق النفط تتعرض لضغوط بفعل آفاق الطلب الضعيف وارتفاع الإمدادات.

المصدر: "رويترز"