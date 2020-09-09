برلين تؤكد مجددا: "السيل الشمالي-2" مشروع تجاري

صرح أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية، في كلمة في "البوندستاغ"، بأن السلطات الألمانية متمسكة بموقفها من مشروع "السيل الشمالي-2"، حيث تعتبره مشروعا تجاريا.

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وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الألمانية: "إننا اتخذنا موقفا واضحا من خط الأنابيب هذا، وهو أنه مشروع تجاري، وقد حصل المشروع على العديد من الرخص".

و"السيل الشمالي-2"، مشروع يجري تنفيذه ويتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "السيل الشمالي-2" مشروع تجاري بحت.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ المشروع.

وتلقى هذه الخطوة الأمريكية انتقادا شديدا من قبل برلين، التي تؤكد أن سياسة الطاقة لألمانيا وللاتحاد الأوروبي ستحدد حصريا في برلين وبروكسل وليس في واشنطن.

المصدر: "نوفوستي"