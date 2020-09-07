وزير الطاقة الروسي: "السيل الشمالي-2" سينفذ رغم الصعوبات

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا، سيتم على الرغم من الصعوبات الناشئة حوله.

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وشدد الوزير الروسي على أهمية المشروع على الرغم من وجود انخفاض آني على الطلب على الغاز بسبب أزمة كورونا.

وقال نوفاك: "أولا هذا مشروع طويل الأجل، لذلك لا يمكننا القول أن مثل هذه المشاريع لم تعد ضرورية في ظل انخفاض مؤقت في الطلب على الغاز، هذا مشروع طويل الأجل لعدة عقود".

ووفقا للوزير الروسي فإن نصيب الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة سيزداد ولن يتأثر حتى بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتجري حاليا المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب للمشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ المشروع.

وتلقى هذه الخطوة الأمريكية انتقادا شديدا من قبل برلين، التي تؤكد أن سياسة الطاقة لألمانيا وللاتحاد الأوروبي ستحدد حصريا في برلين وبروكسل وليس في واشنطن.

المصدر: "نوفوستي"