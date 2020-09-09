مصر تطلق بورصة سلعية

أعلنت وزارة التموين وبورصة مصر اليوم الأربعاء، عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

وأضاف البيان الصحفي المشترك أنه تم تعيين إبراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية.

وسيتداول في البورصة السلعية المصرية بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

وقال رئيس البورصة السلعية إبراهيم عشماوي في البيان، إنه "من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول من العام المقبل".

بدوره صرح رئيس بورصة مصر محمد فريد، في البيان الصحفي، بأن هناك "إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا".

المصدر: "رويترز"