البحرين تصدر سندات لدعم ماليتها

أظهرت وثيقة أن البحرين بدأت، اليوم الأربعاء، تسويق ثاني إصدار سندات لها هذا العام، وهو إصدار من شريحتين، الأولى من صكوك لأجل سبع سنوات، والثانية من سندات لأجل 12 عاما.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب الصفقة، أن البحرين حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك بنحو 4.5 بالمئة وللسندات التقليدية بنحو 5.75 بالمئة.

وأظهرت الوثيقة أن كل شريحة ستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. وقال مصدران من القطاع المالي والمصرفي إن من المرجح أن يبلغ حجم الإصدار نحو ملياري دولار.

وحصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في الخليج، لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو الماضي لتعزيز أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"