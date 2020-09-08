روسيا وقبرص توقعان على بروتوكول تعديل لاتفاقية ضريبية

وقعت روسيا وقبرص، اليوم، على بروتوكول تعديل لاتفاقية حكومية متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتم إدخال تعديل على البند المتعلق بالضرائب التي تفرض على رؤوس الأموال والدخل.

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ووقعت الوثيقة اليوم في نيقوسيا، ووقعها عن الجانب الروسي نائب وزير المالية، أليكسي سازانوف، وعن الجانب القبرصي وزير المالية، كونستانتينوس بيتريديس، وتم التوقيع بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ولا يزال البروتوكول بحاجة للمصادقة من كلا البلدين، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.

وعلق لافروف على البروتوكول الموقع قائلا، إن "اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا وقبرص وقعت في العام 1998، وقد حان الوقت اليوم لتحديثها".

وأشار إلى أن وزارة المالية الروسية تقوم حاليا بتحديث هذا النوع من الاتفاقيات مع جميع شركاء روسيا التي لديها معهم هكذا اتفاقيات.

ووفقا للبروتوكول يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والفوائد 15% من إجمالي مبلغ الأرباح.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل ضريبة توزيعات الأرباح إلى 5%، لا سيما إذا كانت الجهة المطبقة عليها الضريبة هي شركة تأمين أجنبية أو صندوق تقاعد أو حكومة محلية أو بنك مركزي.

المصدر: "تاس"