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سهم أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق يهوي بعد تقرير أمريكي

مال وأعمال

سهم أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق يهوي بعد تقرير أمريكي
Reuters
صورة تعبيرية
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هوى سهم أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق، اليوم الاثنين، وذلك بعد تقارير قالت إن الولايات المتحدة تدرس مسألة إدراج الشركة في القائمة السوداء.

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وأنهى سهم شركة SMIC تعاملات اليوم في بورصة هونغ كونغ على تراجع نسبته 22.88% عند 18.24 دولار هونغ كونغ.

وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بدراسة ما إذا كانت ستضيف الشركة الصينية إلى القائمة السوداء التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.

ووفقا لمتحدث باسم "البنتاغون" فإن إجراء مثل هذا سيضمن أن كافة الصادرات من الولايات المتحدة للشركة ستخضع للمراجعة. 

المصدر: وكالات

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