بكين تعلق على احتمال فرض واشنطن عقوبات على أكبر شركة رقائق صينية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تتنمر بشكل صارخ" على الشركات الصينية، ودعتها للكف عن قمع الشركات الأجنبية.

وجاء ذلك ردا على أنباء عن عقوبات أمريكية محتملة ضد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مسألة إضافة أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية.

وقالت متحدثة باسم "البنتاغون" إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة ضد المؤسسة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات "CMAC"، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة، من الصعب الحصول عليها، قبل التصدير لهذه الشركة.

وعلقت الشركة الصينية على ذلك في بيان السبت وقالت، إنها "في حالة صدمة شديدة" بعد سماع هذا النبأ، لكنها مستعدة للتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية، على أمل حل أي مشكلة.

وفي حال وضع "CMAC" الصينية في القائمة السوداء الأمريكية فإن ذلك سيضر بإنتاجها وقدرتها على التطوير، كون الشركة الصينية تعتمد على المعدات الأمريكية لصناعة الرقائق.

وأنهى سهم شركة "CMAC" تعاملات اليوم في بورصة هونغ كونغ على تراجع نسبته 22.88%، بعدما تحدثت تقارير عن المساعd الأمريكية، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

المصدر: وكالات