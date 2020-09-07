مصر.. أسعار جديدة في بعض أسعار السجائر

أعلنت الشركة المصرية للتبغ "الشرقية للدخان"، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25% و71%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها رفعت أسعار "دخان شعر" ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراما بنسبة 25 بالمئة، ليصل إلى 40 جنيها، بدلا من 32 جنيها.

وتنتج "الشرقية للدخان" السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة لوكالة "رويترز"، ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: "نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر، وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

المصدر: "رويترز"